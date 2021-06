Calciomercato, Fabian Ruiz fa gola a tre top club. Senza rinnovo sarà addio gia quest’anno

Calciomercato, Fabian Ruiz potrebbe salutare

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport Fabian Ruiz potrebbe essere il pezzo pregiato del mercato azzurro, visto anche le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023, con alcuni club tra cui Atletico Madrid, PSG e Real che lo seguono da tempo. Senza l’accordo di prolungamento di contratto il Napoli potrebbe decidere di cederlo già in questa sessione di mercato, per non avere problemi in futuro magari deprezzando il valore del cartellino.

