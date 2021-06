Calciomercato, Napoli: Da Palmieri a De Paul, il punto in casa azzurra

In attesa dell’inizio vero e proprio del calciomercato, il prossimo 1 luglio, il Napoli sonda il terreno per dei possibili rinforzi

La delusione per la mancata qualificazione in Champions League pare aver lasciato presto spazio alla voglia di rivalsa. L’addio di Rino Gattuso e l’arrivo di Luciano Spalletti hanno già proiettato il Napoli verso la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere quella del ritorno nell’Europa che conta. Ma quale volto avrà il Napoli del futuro? Facciamo il punto della situazione.

Mercato in uscita

E’ lecito aspettarsi che il mancato approdo in Champions League vada ad alterare i piani per la stagione 2021/2022, da tempo si parla di una presunta volontà di Aurelio De Laurentiis di abbattere il monte ingaggi e ciò potrebbe significare uno o più addii importanti. I primi a lasciare il club partenopeo, oltre a Bakayoko che è già tornato a Londra sponda Chelsea, saranno Hysaj e Maksimovic i cui contratti vanno a scadenza il 30 giugno.

Questi tre però potrebbero non essere i soli a salutare: Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz fanno gola a mezza Europa e vendere anche solo uno di loro due significherebbe un incasso enorme per la società, soprattutto in questo periodo in cui il Covid-19 ha massacrato anche il calcio. Attenzione inoltre a Dries Mertens e Hirving Lozano: il primo ha un ingaggio molto alto, che va in contrasto con la nuova politica del club ossia quella di diminuire i costi, e nel caso arrivasse l’offerta giusta potrebbe partire.

Sul messicano invece pare esserci l’interesse del Real Madrid, che ha da poco ufficializzato il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina. Rimane inoltre da valutare la situazione Lorenzo Insigne: il capitano va a scadenza nel giugno del 2022 e ad ora non c’è ancora nessuna trattativa per il rinnovo, è auspicabile che l’entourage del 24 e il club si incontrino dopo l’europeo.

Mercato in entrata

Gli azzurri si stanno muovendo anche sul fronte del mercato in entrata, la priorità è rafforzare quei settori del campo più carenti, come la fascia sinistra di difesa, che ora conta il solo Mario Rui e un convalescente Faouzi Ghoulam, anch’esso sul piede d’addio. I nomi più quotati sono quelli di Emerson Palmieri e Kolasinac, l’italiano che sarebbe favorevole ad un ritorno in Serie A ma sul di lui c’è anche l’Inter.

Per la retroguardia inoltre spunta anche il nome Perr Schuurs, difensore centrale in forza all’Ajax ma che sarebbe soltanto un’alternativa in caso partisse Kalidou Koulibaly. A centrocampo i nomi caldi sono quelli di Rodrigo De Paul e Mattia Zaccagni. In entrambi i casi l’interesse del club di ADL è stato confermato dalle stesse società o dagli entourage: Il vice presidente dell’Udinese ha parlato di una richiesta del patron azzurro per il gioiello argentino, mentre l’agente del giocatore del Verona ha più volte fatto menzione del Napoli come club vicino al suo assistito.

Infine, occhi puntati anche su Toma Basic, centrocampista ventiquattrenne del Bordeaux. I partenopei sarebbero in pole sul giocatore croato, tanto che alcuni quotidiani sportivi parlano di un incontro già avvenuto tra le due società. Rimane da stabilire la formula, sulla quale ora non ci sarebbe un accordo.

