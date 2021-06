Bakayoko ritorna al Chelsea, condizioni economiche troppo elevate

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, fa il punto sulla posizione di Bakayoko: il centrocampista tornerà alla base.

Dopo essere stato tanto richiesto da Rino Gattuso, Bakayoko terminerà la sua esperienza al Napoli.

“Bakayoko è un giocatore del Chelsea, per ritrovarselo a Castel Volturno servirebbero condizioni allo stato attuale insospettabili”. Dunque, il centrocampista, ex Milan, tornerà al Chelsea e non ci sono mai state reali possibilità di un suo ipotetico riscatto, il prezzo è troppo alto e il suo sponsor, Gattuso, è ora un allenatore della Fiorentina.

