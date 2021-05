Napoli: Napoli: ADL e il club scelgono il silenzio dopo l’errore di Fabbri sul gol di Osimhen

Dopo la discutibile decisione dell’arbitro Fabbri di annullare il gol a Victor Osimhen, il Napoli sceglie la via del silenzio

L’edizione odierna di Repubblica parla del Napoli nella sua sezione dedicata allo sport. Il quotidiano riporta come Aurelio De Laurentiis ed il Napoli abbiano scelto la via del silenzio dopo l’errore della coppia arbitro-Var composta da Fabbri e Mazzoleni che ha visto il Napoli privato della rete del 2-0 messa a segno da Victor Osimhen, che con tutta probabilità avrebbe portato gli azzurri alla conquista dei tre punti.

Questo è quanto si legge:

“Pesa come un macigno il gol di Nandez al quarto dei sei minuti di recupero concessi dal disastroso arbitro Fabbri, i cui numerosi errori non sono mai stati corretti dal suo collega al Var, Mazzoleni. Le recriminazioni riguardano in particolare la rete annullata in avvio di ripresa a Osimhen, che avrebbe probabilmente chiuso i conti in maniera definitiva. De Laurentiis ha lasciato fare anche questa volta ed è rimasto stranamente in silenzio al 90’ dopo gli errori arbitrali del duo Mazzoleni-Fabbri“.

