Ziliani: “Marino? Parole importanti le sue, succedono le stesse cose di Calciopoli, il solito schifo”

Il giornalista commenta le parole del DS dell’Udinese al termine della gara contro la Juventus

“C’è stato condizionamento: alla fine del primo tempo c’è stato un assalto a Chiffi perché non ha dato un minuto di recupero da parte di dirigenti, preparatori, allenatori. Sembrava avessero perso per il mancato recupero. Sono cose che appartengono a un calcio di altre epoche e non va bene. Ci sono stato e lo biasimavo allora come adesso”.

Sono state queste le parole di Pierpaolo Marino al termine di Udinese-Juventus, terminata 1-2 in favore dei bianconeri di Torino. Il DS, ai microfoni di Sky, si è detto molto contrariato per il rocambolesco e discusso modo in cui Pirlo ed i suoi hanno portato a casa i tre punti, attaccando duramente le decisioni dell’arbitro Chiffi, colpevole di essersi fatto condizionare dalle pressioni di Paratici.

A tal proposito si è espresso anche Paolo Ziliani, giornalista, tramite il suo profilo Twitter.

Questo il suo tweet:

È importante che il dg #Marino abbia detto che non è cambiato niente, succedono le stesse cose di Calciopoli, la #Juve ha aggredito e intimidito #Chiffi perchè stava perdendo e Chiffi s’è inventato una punizione che non c’era ed è sempre il solito schifo, la Serie A col verme. pic.twitter.com/lR8gTqRs46 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 2, 2021

