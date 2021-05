Corbo, Napoli-Cagliari: “Gattuso invece di dare consigli lanciava urla, si è lasciato travolgere dall’emozione”

Il giornalista commenta il pareggio che può complicare la corsa Champions degli azzurri

Antonio Corbo sull’edizione odierna di Repubblica, parla del pareggio tra Napoli e Cagliari nella gara di ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. Il giornalista critica l’atteggiamento di Rino Gattuso ed elogia Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

“Di questa bizzarra domenica rimane il ricordo delle urla laceranti di Gattuso. Nel finale la sua voce diventa ancora più roca e disperata. Vuol telecomandare il Napoli attimo per attimo. Ma più che ordini o consigli lancia urla, l’assenza del pubblico e una distratta regia televisiva purtroppo non le coprono. Sono la colonna sonora di un infelice pareggio che rimanda il Napoli dal terzo al quinto posto. Una guida così accorata non giustifica la confusa direzione tattica. Ieri più che mai Gattuso si lascia prima travolgere dall’emozione.

Teneva e tiene molto alla Champions. Ne ha fatto una questione personale, la sintesi del suo viaggio al Napoli ormai alla fine. La febbre del risultato non lascia spazio alla ragione quando il calcio ti chiede decisioni nette: i cambi. Una partita placida come acqua dolce di un lago è diventata mare in burrasca. Peccato, perché la domenica va oltre il quarto posto e i 50 milioni di premio Champions. Il Napoli si convince di aver indovinato un colpo per il suo futuro. Non è un acquisto come tanti. Nelle sue anomalie di bomber coraggioso, possente e ancora un po’ sgrammaticato, Osimhen dà alla squadra tutto il furore del gigante che sa sognare e anche donare. Dopo tredici minuti è già in rete“.

