Napoli: oggi vaccino per 4 azzurri in vista di Euro 2021

Tra i quattro azzurri c’è anche un nome a sorpresa

Il Mattino, nella sua edizione odierna riporta che nella giornata di oggi, Alex Meret, con altri 3 compagni di squadra, sarà a Coverciano per ricevere la prima dose di vaccino, in vista di Euro 2021. Stando a quanto si legge, oltre al portiere si vaccineranno: Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e a sorpresa anche Matteo Politano. L’esterno d’attacco ex Inter e Sassuolo può quindi sperare in una convocazione per l’Europeo.

