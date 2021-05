Napoli-Cagliari, I quotidiani bocciano Mertens: “Da lui ci si aspetta di più”

La prestazione del belga non è stata giudicata all’altezza dai maggiori quotidiani sportivi

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Cagliari di Semplici. Victor Osimhen, autore del gol azzurro ha dovuto abbandonare il campo al 75′ a causa di un duro scontro di gioco che gli ha causato un copioso sanguinamento alla testa. Il nigeriano ha abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe e a suo posto è entrato Dries Mertens. La partita del belga però non è stata brillante ed i quotidiani nelle loro edizioni odierne non perdonano.

Questi i voti:

Corriere dello Sport – voto 5: “Da lui ci si deve attendere molto di più in un finale complicato”.

Gazzetta dello Sport – voto 5,5: “Non entra nella partita: anche 18’ sono (sarebbero) utili”.

Tuttosport – voto 5: “Gattuso si aspettava da lui un contributo diverso”.

