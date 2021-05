Per Gattuso sarà molto dura, ha sprecato l’unico bonus in maniera suicida

L’edizione odierna de Il Giornale analizza con disapprovazione l’inaspettato pareggio del Napoli contro il Cagliari.

Gattuso ha sprecato l’opportunità per confermare un posto in Champions

“La frenata Champions è un boccone amaro per Gattuso e la sua squadra, questa mossa gli costerà cara. Sono stati padroni del gioco, ma con la doppia spia dell’allarme accesa: spreca troppo sotto rete e zoppica in difesa, lacune classiche di una stagione che finora è stata appena sufficiente.

Adesso sarà un problema molto difficile da superare per Gattuso, il Napoli nel conto matematico che prende in considerazione gli scontri diretti, avrebbe potuto fallire in un solo incontro. Lo ha consumato ieri, in maniera derisoria e suicida. L’ultima partita dura una decina di minuti e sono quelli in cui il Cagliari si insinua tra la paura di vincere del Napoli e la sua stanchezza”.

