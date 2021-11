Rinnovo Insigne, ADL ha offerto 5 milioni a stagione fino al 2026

Insigne, l’offerta di ADL per rinnovare

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è tornato a parlare della questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riporta il quoridiano:

“L’accordo si può fare, però soltanto se Lorenzo, 30 anni compiuti il 4 giugno, accetterà le condizioni del club. Ovvero: rinnovo fino al 2026; ingaggio che con la parte variabile può sfiorare i 5 milioni e dunque pareggiare quello attuale; niente bonus alla firma e niente diritti d’immagine. Appuntamento al prossimo incontro a data da destinarsi: in questo periodo, infatti, Pisacane è in America per questioni di lavoro. Questioni che per il momento non sembrano riguardare troppo da vicino Insigne: l’ipotesi Mls potrebbe prendere quota soltanto se non rinnoverà o se non troverà una soluzione gradita in Italia o in Europa.”

