Le Iene, l’autore conferma: “L’inchiesta andrà avanti, De Laurentiis voleva vedere il servizio”

Le Iene, l’autore conferma il proseguimento dell’inchiesta

L’autore de Le Iene Marco Occhipinti è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha confermato l’intenzione di proseguire con l’inchiesta sull’audio mancante in Inter-Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Ho il cellulare che bolle perché arrivano tanti messaggi, mi hanno comunicato che l’anticipazione video che abbiamo fatto ha raggiunto ben 2 milioni e mezzo di persone. Penso che questa cosa sia d’interesse per i tifosi di calcio e non solo, anche al di là dell’area di Napoli. Io sono un tifoso della Roma, quindi seguo le vicende del calcio anche se in maniera non attenta.l file completo con gli audio esiste? Questa è una domanda da un milione di dollari. Io penso che se i tecnici dicono che questo file non esista più ci devo credere. Ma è normale che le due tracce – video e audio – fossero separate? Dobbiamo accontentarci della loro risposta, cioè che lo fossero. La traccia audio sarebbe importante perché noi, con il lavoro degli amici non udenti, siamo riusciti a capire che almeno due volte Valeri interviene. La squadra mobile di Bologna si è accorta che Valeri preme il pulsante rosso. La cosa che mi colpisce è che tutti e 3 raccontano esattamente la stessa cosa, anche Rizzoli che non era lì: cioè che volevano sapere chi sarebbe stato ammonito. De Laurentiis? Ci è stato detto che voleva vedere prima il servizio. Tra una settimana andiamo in vacanza, ce ne siamo occupati un anno fa, ce ne stiamo occupando adesso e quando avremo elementi nuovi torneremo a occuparcene.”

