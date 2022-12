Napoli, se Demme va via si punta a Hjulmand ed Henrique

Napoli su Hjulmand ed Henrique con l’addio di Demme

Il Napoli ancora non ha deciso cosa fare con Diego Demme, visto che il centrocampista avrebbe chiesto la cessione pe giocare di più visto il poco spazio in azzurro in questa prima parte di stagione. In caso di cessione del mediano tedesco, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli starebbe pensando a uno tra Hjulmand ed Henrique. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Se Demme dovesse partire, il Napoli dovrebbe poi individuare un sostituto per completare la stagione.Una delle idee della società azzurra, è una soluzione-ponte fino a giugno con un prestito di sei mesi, pronto ad accettare l’esclusione dalla lista Champions. Piacciono Henrique del Sassuolo e Hjulmand del Lecce, ma per entrambi servirebbe un acquisto a titolo definitivo”.

Fonto foto in evidenza: account ufficiale Instagram Diego Demme

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Demme, la Fiorentina può essere la soluzione ideale

Dalla Spagna, Di Lorenzo ha rifiutato il Barça: pronto il rinnovo con il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Omicidio di Yara Gambirasio, indagata la pm: reperti del Dna di Bossetti e l’ipotesi del depistaggio