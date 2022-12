4 idee per scegliere i numeri da giocare al Lotto

Il Lotto è uno dei giochi di sorte ancora oggi più popolari in Italia e come tutti ben sanno si basa sulla scelta di alcuni numeri, che devono essere inseriti nella propria schedina. L’esito della giocata dipende proprio da questi, perché per vincere al Gioco del Lotto bisogna indovinarne il più possibile. Naturalmente, trattandosi di un gioco basato esclusivamente sulla fortuna non esistono strategie o metodi che consentano di aumentare le proprie chance di vittoria. La scelta dei numeri dunque può essere effettuata in modo del tutto casuale.

Nonostante ciò, molti giocatori si trovano in difficoltà proprio nel momento in cui devono compilare la schedina perché non sanno quali numeri giocare. Vediamo allora insieme alcune idee dalle quali prendere ispirazione.

#1 Giocare il numero fortunato in base al nome

Una prima idea per trovare i numeri da inserire nella propria schedina del Lotto può essere quella di basarsi sui nomi delle persone. La stessa Smorfia Napoletana infatti associa ad ogni nome proprio un determinato numero, compreso tra 1 e 90 e dunque perfetto per essere inserito nella schedina. Giocare il numero fortunato in base al nome è una prassi piuttosto diffusa in Italia: sono in diversi a fare così e si tratta di un’alternativa che vale la pena prendere in considerazione se non si hanno altre idee. Sul portale ufficiale del Gioco del Lotto è addirittura possibile utilizzare un apposito strumento online per scoprire quale sia il numero associato ai vari nomi, oltre ad essersi informato su curiosità e significato del nome in questione.

#2 Giocare i numeri dei giocatori di calcio preferiti

Gli appassionati di calcio tendono a scegliere i numeri da inserire nella propria schedina prendendo in considerazione quelli presenti sulle maglie dei loro calciatori preferiti. Nei portali ufficiali delle varie squadre è possibile trovare con facilità l’elenco di tutti i giocatori, ad esempio del nostro Inter, con le relative maglie. Si tratta di un’opzione che vale la pena prendere in considerazione, se si ha la passione per questo sport.

#3 Giocare i numeri in base al segno zodiacale

Alcune persone sono particolarmente interessate all’astrologia ed attribuiscono una grande importanza si segni zodiacali. Ecco perché un’altra idea per scegliere i numeri da giocare al Lotto può essere proprio questa. Ogni segno infatti ha per tradizione i propri numeri fortunati o comunque significativi. Si possono quindi giocare questi, per tentare la fortuna in modo differente.

#4 Giocare i numeri in base ai sogni

In ultimo, ma di certo non per importanza, troviamo poi quella che è una prassi ormai diffusissima e che si ispira completamente alla Smorfia Napoletana. Si tratta di scegliere i numeri da giocare al Lotto in base ai sogni che si fanno e alla loro interpretazione, che fa capo appunto alla cabala. Ad ogni simbolo corrisponde una cifra compresa tra 1 e 90, dunque non bisogna fare altro che identificare le figure principali dei propri sogni ed associarvi un numero facendo riferimento alla Smorfia napoletana. In moltissimi al giorno d’oggi adottano questa soluzione, in modo da variare spesso la combinazione numerica in schedina.