Demme via da Napoli? Giuntoli pone le condizioni

Le ultime sul futuro di Diego Demme

In casa Napoli tiene banco la situazione Diego Demme. Il suo futuro appare ancora incerto e Tuttosport, nella sua edizione odierna rivela le ultime in merito. Secondo il quotidiano il ds Giuntoli lo cederà soltanto dietro la volontà del centrocampista, qualora dovesse arrivare qualche richiesta. E finora non ne sono arrivate.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

