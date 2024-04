La Gazzetta dello Sport – David è un’occasione imperdibile: ADL deve accelerare

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del possibile erede di Victor Osimhen. Il nigeriano lascerà il Napoli a fine stagione e, c’è un nome su tutti, che attira l’attenzione di De Laurentiis: “David era la prima scelta a giugno in caso di partenza di Victor e resta ancora oggi l’obiettivo primario del Napoli: il contratto in scadenza nel 2025 tiene contenuto il prezzo del cartellino, più o meno sui livelli di dodici mesi fa, quando il Lilla chiedeva una cinquantina di milioni per lasciar partire il suo centravanti.

Cifra importante ma – se vogliamo – ancora invitante viste le qualità del giocatore e gli enormi margini di miglioramento. Per questo, adesso, De Laurentiis sa che deve stringere i tempi d’azione per non rischiare un’asta internazionale che possa far decollare il prezzo di David”.

