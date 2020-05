Castel Volturno: Manolas è il giocatore nella migliore forma

Castel Volturno, Manolas è il giocatore nella miglior forma a Castel Volturno, come riferisce il giornalista di Sky Francesco Modugno, dai primi test è lui il calciatore azzurro più in forma.

Questa mattina sono ripresi gli allenamenti per tutti i calciatori del Napoli al centro tecnico di Castel Volturno. Il tecnico Gennaro Gattuso, è arrivato all’alba, e grazie al suo staff, i giocatori azzurri si alleneranno divisi in più gruppi (e in maniera individuale) per evitare assembramenti.

