Napoli, via agli allenamenti: il programma

Nella giornata di oggi il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno a due mesi di distanza dall’ultima volta. Tra pochi minuti è prevista la prima di tre sedute, probabilmente riguardante i portieri. La squadra si allenerà a gruppi sfruttando i tre campi del centro sportivo, che ha già riaperto in mattinata.

Al centro tecnico è stato già avvistato Edo De Laurentiis, vicepresidente azzurro, arrivato pochi istanti fa da solo a bordo di un auto. Si attendono adesso i primi calciatori.

Il Corriere Dello Sport spiega che nel menù sono previsti corsa, lavoro aerobico e infine lavoro tecnico. E, nel pieno rispetto delle regole, i palloni saranno sanificato ogni volta, di gruppo in gruppo. Si è studiata anche la possibilità dei tiri in porta, con la barriera mobile sanificata, ed oggi ci saranno i primi test anche in questo senso, visto che è la prima volta per tutti. Per la sicurezza: termoscanner quotidiani, colazione a casa, arrivo a Castel Volturno in solitudine già col completino indosso e via in campo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ESCLUSIVA FA – Pino Aprile: “L’Italia deve correggere il suo peccato originale, la questione meridionale!”

Coronavirus, Conte: “Questa estate andremo a mare, non rimarremo in quarantena”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parchi affollati e più traffico, il primo fine settimana della fase 2