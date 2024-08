Napoli-Bologna, le ultime sulle scelte di Conte

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulle presunte scelte di Antonio Conte in vista della sfida tra Napoli e Bologna.

Questa sera Napoli e Bologna si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Mattino si è soffermato sulla probabile formazione azzurra:

“Saranno almeno in 45mila per trascinare il Napoli al primo successo della stagione che al Maradona manca da 5 mesi. Da stasera l’imperativo è quello di voltare pagina. Il tecnico ha lavorato e tanto sulla testa e sulle gambe dei giocatori. La squadra insomma dovrà essere capace di sapere anche eventualmente incassare un “cazzotto” senza barcollare più di tanto e sapendo reagire come un pugile di razza. Quello di stasera è un banco di prova molto interessante per gli azzurri. Ma stasera ci si aspetta un Napoli ben diverso da quello visto al Bentegodi la settimana scorsa. Negli uomini e possibilmente anche nel risultato. Conte conferma il suo canovaccio (3-4-2-1), ma cambia pedine in quasi tutti i reparti del campo, portandosi dietro pure qualche ballottaggio che non guasta, giusto per tenere sulla corda un po’ tutti. Il tecnico recupera Buongiorno in difesa che ha smaltito la botta alla caviglia ed è pronto al suo esordio con la maglia azzurra in campionato nel ruolo di braccetto sinistro del pacchetto arretrato completato da capitan Di Lorenzo e Rrahmani che agirà al centro. In mediana, invece, Anguissa e Lobotka sono intoccabili al centro con Mazzocchi a destra ed uno tra Olivera (favorito) e Spinazzola dalla parte opposta. Stasera, dalla cintola in su, ci sarà spazio per il tandem Politano-Kvaratskhelia pronti ad innescare Raspadori. Partirà dalla panchina il nuovo acquisto Neres.”

