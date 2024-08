La Lazio vuole Folorunsho, la richiesta del Napoli

Il centrocampista Michael Folorunsho sarebbe nel mirino della Lazio, il Napoli avrebbe richiesto una cifra ben precisa.

Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, avrebbe suscitato l’interesse del Lazio. Secondo il quotidiano Repubblica il Napoli avrebbe chiesto 12 milioni di euro alla Società biancoceleste.

Di seguito quanto si legge:

“Capitolo mercato: per trovare quella qualità che manca in mezzo al campo, tornano a salire le quotazioni di Carlos Alcaraz. Dopo gli ultimi colloqui, Lotito (a casa sua a Cortina d’Ampezzo) e Fabiani hanno deciso di tentare l’assalto al centrocampista di proprietà del Southampton. Valutazione intorno ai 15 milioni, ma gli inglesi un mese fa sembravano disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Un suo eventuale arrivo in biancoceleste non chiuderebbe le porte a Folorunsho (pessima la prova di Dele-Bashiru): per l’azzurro il Napoli non sembra intenzionato ad abbassare la richiesta di 12 milioni di euro. Un tentativo per prenderli entrambi, però, verrebbe fatto solo con l’addio (ad oggi poco probabile) di Cataldi. Non è un problema di lista, ma di risorse e di sovrabbondanza nel ruolo.”

