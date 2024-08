Agente di Kvaratskhelia a Napoli, nuovo incontro per il rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe finalmente firmare il rinnovo con il Napoli: il suo agente sarebbe infatti nel capoluogo campano.

Sembrerebbe quasi fatta per il rinnovo dell’accordo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante georgiano, sarebbe attualmente a Napoli. Si pensa dunque ad un nuovo incontro con il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis con l’obiettivo di chiudere definitivamente la questione ed apporre dunque la firma sul nuovo contratto.

Di seguito quanto si legge sull’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“Innanzitutto Kvara. Il brillante di casa: dopo il tormentone estivo e il vertice in Germania con De Laurentiis, è arrivato a Napoli il suo agente Mamuka Jugeli. Guarda caso a ridosso del rientro dalle vacanze di Adl: il presidente potrebbe essere al Maradona già oggi, e ciò significa che a breve dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per il rinnovo di Khvicha. Magari definitivo.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku al Napoli, tra lunedì e martedì le visite mediche

Futuro Osimhen, restano solo due possibilità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi