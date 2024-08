Futuro Osimhen, restano solo due possibilità

Il futuro dell’attaccante Victor Osimhen continua ad essere incerto: ad oggi ci sarebbero soltanto due possibilità.

La stagione di campionato è da poco iniziata, ma il futuro di Victor Osimhen non sarebbe stato ancora deciso. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha sottolineato per l’attaccante due possibilità: l’Arabia Saudita ed il Paris Saint-Germain.

Di seguito quanto si legge:

“La finestra dei trasferimenti in Europa si chiuderà venerdì, mentre quella della Saudi League il 6 settembre. Manna ha provato a più riprese a mettere in piedi un’operazione con il Chelsea nell’ambito dell’affare Rom, ma Osimhen continua a rifiutare e soprattutto a bocciare categoricamente l’ipotesi di andare a Londra in prestito. E così, la vera speranza di inaugurare una nuova tappa di una carriera che fino a un anno fa produceva scintille tali da registrare offerte da 150 milioni, continua a essere innanzitutto il Psg. Scomparso dopo la maxi offerta da 210 milioni per Victor e l’incedibile Kvara, ma ancora a caccia di un centravanti dopo l’infortunio che ha messo fuori causa per un bel po’ di mesi il povero Gonçalo Ramos. Poi, i club arabi: qualcosa s’era mosso con l’Al-Qasdiah dopo il rifiuto di Dybala, e qualcosa s’era detto dell’Al-Ahli, ma la questione è molto fumosa.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Lukaku? Oggi niente annuncio, vanno definiti i diritti di immagine e altri accordi”

Il Napoli rilancia per Lukaku, nuova offerta al Chelsea per chiudere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi