Rai News 24 – Venerato: “Lukaku? Oggi niente annuncio, vanno definiti i diritti di immagine e altri accordi”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune notizie per quanto riguarda l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Ha fatto anche una panoramica generale sul mercato in corso: “Non sono previsti tweet in giornata per Lukaku. Non lo consentiranno le tempistiche contrattuali. Vanno definiti i diritti di immagine e trascritti gli accordi legati alla rivendita (che avranno vari step). Il Napoli conta di chiudere tutto al più presto. Ma il più è fatto, il resto è carta bollata.

Stamattina ha lasciato Londra l’agente di Lukaku Pastorello; destinazione Marsiglia per altri suoi affari. Manna proverà a chiudere due centrocampisti. Gilmour e McTominay. No alla Roma per Zalewski e Bove. Ngonge può andare via senza contropartite tecniche. L’esterno gradirebbe la Lazio ma Lotito deve prima vendere. Fatta per Cheddira all’ espanyol. Napoli orientato a dare il suo assenso agli spagnoli”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

