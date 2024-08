Conferenza stampa – Conte chiarisce: “Marin ha prospettive e sta migliorando molto. Mi aspetto che cresca”

Le parole di Antonio Conte su Rafa Marin, in conferenza stampa pre-partita: “E’ un giovane, ha avuto l’esperienza importante con l’Alaves, lui stesso ha detto che lì era un calcio molto difensivo, qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo noi calcio, fisicamente è migliorato molto, il primo mese in tante situazioni faceva fatica, sta migliorando, ha prospettive, l’abbiamo preso anche per farlo crescere, mi aspetto che cresca, è un ragazzo serio che ha voglia di migliorare, sta sul pezzo”.

