La Gazzetta dello Sport – Gilmour si avvicina, ma si pensa a un altro colpo: due profili in lista

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Non solo Romelu Lukaku, il ds Manna è pronto all’assalto di Billy Gilmour. Tuttavia, non sarà l’unico colpo a centrocampo, perché in lista ci sono altri due papabili candidati.

Il primo nome è quello di Scott McTominay del Manchester United, che però ha pretese elevate. Il prezzo del cartellino è di 30 milioni di euro, con il contratto in scadenza nel 2025, inoltre non si muoverà in prestito. Il secondo nome è quello di Jerdy Schouten, già stato in Italia al Bologna, e oggi è un giocatore del Psv. Gradirebbe il ritorno in Serie A.

