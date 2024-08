TMW Radio – Sabatini: “Osimhen? ADL ha grande competenza, suggerire a lui è una pretesa”

Walter Sabatini, è intervenuto in diretta a È sempre Maracanà:

Cosa avrebbe fatto con un giocatore come Osimhen? Lukaku è un affare per il Napoli?

“Suggerire a De Laurentiis un affare è una pretesa che non posso avere, ha dimostrato di avere grande competenza in questi anni. Il Napoli ha una cassa veramente solida che deriva da 7/8 anni di calciomercato fatto come si deve. Un calciomercato con plusvalenze enormi e senza mai penalizzare la classifica. Il Napoli è reduce da uno Scudetto due anni fa, con il mercato non penalizza la squadra, tutt’altro. De Laurentiis è partito da una società fallita dalle categorie inferiori e ha scalato i vertici del calcio italiano, non devo esprimere un giudizio su cosa farà il Napoli. Non parlerei di missioni nel calcio, le missioni si fanno in guerra, le situazioni si sistemano con una telefonata, non con le missioni”.

Se dovesse andar male anche con il Bologna c’è un rischio dimissioni per Conte?

“No, non è possibile che si parli già di una cosa del genere dopo una sconfitta, seppur dura. Conte ha sempre avuto giocatori forti e ci sono anche a Napoli, poi la squadra dovrà essere integrata con degli innesti e non ci sono dubbi, ma non si boccia in toto il Napoli”.

È così remota la possibilità di recuperare il rapporto con Osimhen?

“Devono passare alcuni giorni, deve intervenire naturalmente l’allenatore e recuperare fiducia reciproca. È anche nell’interesse del ragazzo ritrovare una sua collocazione importante all’interno della squadra”.

