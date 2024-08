Corriere dello Sport – Lukaku è (quasi) del Napoli! Manna a Londra per completare lo scambio documenti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. L’affare è da considerarsi praticamente giunto al termine. Per 30 milioni, più una percentuale (del 30%) sulla futura rivendita, il belga può allenarsi alla corte di Antonio Conte.

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha deciso di rimanere a Londra in via precauzionale. Tanto che avrebbe deciso di restarci finché non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito nel dettaglio. Tuttavia, Lukaku punta già alla prossima gara contro il Parma.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

