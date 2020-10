VIDEO – Comunità nigeriana a Castel Volturno per Osimhen: protesta contro la violenza della polizia

La comunità nigeriana a Castel Volturno

La comunità nigeriana si è presentata a Castel Volturno, per incontrare l’attaccante azzurro Victor Osimhen per chiedere un ulteriore supporto riguardo la protesta contro la Polizia locale della Nigeria. Infatti ricordiamo il messaggio di Osimhen lanciato in occasione del gol segnato contro l’Atalanta. Di seguito le immagini di Sportitalia:

La comunità nigeriana a Castelvolturno aspetta Osimhen. Protestano contro la violenza della Polizia in Nigeria. pic.twitter.com/arr8HBItQe — arrow ➶ (@coldblackarrow) October 24, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Giornalisti Sky aggrediti e picchiati a Napoli, le immagini integrali

De Luca dopo le proteste: “A Napoli spettacolo indegno. Non cambia la linea di rigore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto magnitudo 3.1 a Troina (Enna)