Napoli interessato a Thuram, ma l’ingaggio rappresenta un ostacolo

Il Napoli sarebbe interessato a Marcus Thuram, ma secondo Tuttosport gli agenti de giocatore avrebbero chiesto un ingaggio troppo alto.

Il nome di Marcus Thuram è stato accostato più volte al Napoli. Il club partenopeo sarebbe infatti interessato all’attaccante del Borussia Monchengladbach ma il quotidiano Tuttosport riporta che ci sarebbe un ostacolo complicato da superare. Si tratterebbe dell’ingaggio che gli agenti dell’attaccante avrebbero richiesto.

Ecco cosa riportato dal quotidiano:

“L’Inter non ha ancora perso la speranza di anticipare la concorrenza a gennaio con un’operazione a non altissimi costi per il cartellino, ma dovrebbe convincere Thuram e il suo entourage a non aspettare l’estate a parametro zero. La Juventus invece non ha fretta, perché nella settimana invernale l’attacco non sarà una priorità, ma per giugno il profilo del francese continua a interessare, mentre è difficile che il Napoli possa essere in corsa, considerando le richieste di ingaggio degli agenti di Thuram.”

