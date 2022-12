Napoli, allenamento mattutino: lavoro personalizzato per tre azzurri

Il Napoli continua le sedute di allenamento in Turchia, ad Antalya; la SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta mattutina.

Anche questa mattina il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento al Winter Football Series by Regnum. Gli azzurri si preparano in vista della gara amichevole contro il Crystal Palace che andrà in scena nella giornata di domani. Dopo di essa ancora altre due amichevoli, tra cui quella contro il Villareal allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come riporta la SSC Napoli, tre giocatori hanno svolto u lavoro personalizzato in campo. Nel pomeriggio ci sarà la seconda seduta.

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione seguita da esercitazione tecnica con conclusione in porta. Successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Sirigu, Rrahmani e Demme hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

