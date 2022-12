Zielinski: incontro tra Giuntoli e gli agenti, può essere addio in estate

Le ultime sul futuro in azzurro di Piotr Zielinski

Il Mattino riporta le ultime novità sul futuro in azzurro di Piotr Zielinski. Stando al quotidiano Giuntoli avrebbe convocato in città i suoi agenti per capire le intenzioni del polacco. Il ds azzurro avrebbe comunicato all’entourage dell’ex Empoli che alla giusta offerta, potrebbe partire nel mercato estivo.

