Napoli, Simeone vuole lasciare l’azzurro. Sul Cholito diversi club di Premier League

Il futuro di Simeone sempre più lontano da Napoli

Il futuro di Giovanni Simeone sembrerebbe sempre più lontano da Napoli, con il centravanti argentino che vorrebbe cambiare aria per trovare maggior spazio. Come riportato da Sky Uk, sulle tracce del Choliuto ci sarebbero diverse squadre di Premier che vorrebberro averlo già a gennaio. Ecco quanto riportato dai colleghi d’oltremanica:

“Il nazionale argentino ha intenzione di chiedere di andare via nel momento in cui parlerà con il suo club nei prossimi giorni. West Ham e Newcastle si sono interessate in passato, insieme a Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Real Betis. Resta da vedere se qualcuno di questi club sarà incoraggiato dal desiderio del giocatore di lasciare il Napoli.”

