Napoli-Monza, segui la diretta testuale dal Diego Armando Maradona

Napoli-Monza live dal Diego Armando Maradona

85′ Mazzarri prova il tutto per tutto, Simeone prende il posto di Lobotka

74′ Cambio forzato per il Napoli, fuori Meret dentro Contini

70′ Doppio cambio anche per Mazzarri, dentro Gaetano e Lindstrom fuori Zerbin e Zielinski

68′ Sul ribaltamento di fronte Di Lorenzo di destro sul primo palo, ma Di Gregorio mette nuovamente in angolo

67′ MERET PARA!!! Pessina si lascia ipnotizzare la numero uno azzurro che blocca agevolmente a terra

66′ Rigore per il Monza, sul tiro di Colpani deviazione con il braccio di Mario Rui. Di Bello non ha dubbi e indica il dischetto.

62′ Palladino effettua un altro cambio, fuori Akpa Akpro dentro Bondo

57′ Altro cambio per il Monza, fuori Carboni dentro Colpani

56′ Grande scambio tra Raspadori e Kvara in area, il georgiano di destro impegna nuovamente Di Greogorio che gli nega la gioia del gol

46′ Punizione dalla destra di Zielinski, che pesca Rrahmani che di testa mette alto da posizione favorevole

45′ Cambio per il Monza, fuori Pereira dentro Birindelli

SECONDO TEMPO

46′ Termina il primo tempo sullo 0-0

45′ Altra occasione Napoli. Kvara raccoglie palla sulla sinistra, si accentra e di destro sfiora il secondo palo

40′ Prima grande occasione per il Napoli. Anguissa raccoglie un cross dalla sinistra. Il destro del camerunense viene respinto da Di Gregorio

27′ Gara molto tattica, sia Napoli che Monza sono molto attente a lasciare spazio all’avversario

10′ Scambio contro dalla bandiera tra Zielinski e Zerbin, il crosso di quest’ultimo pesca Raspadori che in acrobazia mette a lato

4′ Lobotka ruba palla a metà campo, poco prima di entrare in area di rigore scarica per Anguissa che di destro non impensierisce Di Gregorio. Primo squillo degli azzurri

1′ Si parte!