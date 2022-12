Chirico: “Caso Juve? E’ indagato anche il Napoli, perché nessuno ne parla!?”

Marcello Chirico si scaglia contro il Napoli

La Juventus sta vivendo un periodo difficilissimo: le indagini stanno facendo sorgere elementi sempre più pesanti, eppure c’è anche chi invece di guardare in casa propria, punta il dito contro gli altri. E’ il caso del giornalista juventino Marcello Chirico, che in un articolo su ilbianconero.com, tira in ballo il Napoli.

Queste le sue parole:

“Titolo: ‘Falso in bilancio. De Laurentiis indagato per il caso Osimhen‘. Oggi, su un noto quotidiano sportivo, per una volta c’è un articolo di giudiziaria che non riguarda la Juventus e Andrea Agnelli ma un altro club e il suo presidente. Perché, come riporta proprio l’incipit del pezzo, ‘anche la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta legata al mondo del calcio e alle plusvalenze’. Ma guarda! E mica da ieri, quasi in parallelo con quella degli inquirenti piemontesi sulla Juve, solo che quasi nessun giornale in tutti questi mesi ne ha parlato come per la Prisma. E quando questo avviene si riduce – come stavolta – ad una breve di 26 righe. Quasi un riempitivo inserito, ovviamente, in una delle tante pagine giornaliere dedicate al caso Juve. Ubi maior.

“Eppure stiamo parlando di una società di fascia alta come il Napoli. Per la vicenda Osimhen sono indagati anche altri 4 membri del cda del Napoli, proprio come sta accadendo a Torino, dov’è finito sotto inchiesta quasi tutto il board bianconero. Con la differenza che di quest’ultimi girano ormai da settimane su quotidiani e tv nomi, cognomi e foto ‘segnaletiche’, di quelli partenopei si sa quasi nulla. Sarebbe auspicabile un pari trattamento anche da parte dei media della materia giudiziaria, evitando – ed è possibile – la sperequazione sulle notizie, stabilendo a priori quali siano le inchieste da serie A (intere paginate) e quali da serie B (semplici trafiletti)

