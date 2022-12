Mercato: I top club europei mettono gli occhi su Kim

Kim Min-Jae fa gola a mezza Europa

Diversi top club europei si fanno avanti per Kim Min-Jae. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Su Kim ci sono Manchester United e Tottenham, ma anche altri club importanti. Il rendimento del Napoli in Champions League non è passato inosservato. La clausola va tolta, perché per il mercato inglese una cinquantina di milioni possono arrivare.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

