Calciomercato, il giovane Ambrosino nel mirino del Bari

Giuseppe Ambrosino, attaccante nel Napoli, sarebbe nel mirino del Bari. A riportare la notizia è il sito di informazione Tutto Bari, affermando che il club pugliese sarebbe in cerca di qualche obiettivo per rinforzare il proprio organico.

Ecco quanto riportato:

“Nei prossimi giorni la società biancorossa è intenzionata ad effettuare un doppio colpo in attacco. In cima alle preferenze rimane Gytkjaer. Nelle ultime ore i galletti hanno ulteriormente sondato il terreno con il Monza, trovando però la strada sbarrata. Difficile, infatti, che il danese possa essere liberato prima del 30 a causa della sfida di campionato dei brianzoli in programma a Roma. Il Bari non ha, però, abbandonato la pista e ci riproverà entro il termine della sessione estiva ma, intanto, si sta iniziando a valutare concretamente gli altri attaccanti in lista. Salgono, dunque, le quotazioni di Scheidler, centravanti di proprietà del Digione (Serie B francese) e sotto osservazione da diverse settimane. Il classe ’98 piace molto per la sua fisicità (alto 192 cm) unita ad una buona mobilità, reduce dalla sua miglior stagione (14 reti tra Ligue 2 e Coppa di Francia).

Diverse le formazioni interessate, incluso il Pisa, ma il Bari ha già avviato una trattativa con la società francese. La richiesta è molto alta, vicina ai 2 milioni di euro, valutazione non condivisa dai galletti, le cui proposte sono state inferiori. La sensazione è che il Digione possa scendere ed accettare una cifra non troppo distante dal milione e mezzo. Bisogna però evidenziare che il Bari effettuerà solo un grande investimento in avanti, anche per una questione di necessità e caratteristiche, dunque Gytkjaer e Scheidler non arriverebbero insieme. Il secondo acquisto dipenderà molto dalle opportunità dell’ultima ora con un occhio di riguardo alle pista under (salvo scambi) per i noti problemi di lista. Occhio, dunque, alla posizione di Ambrosino, ex bomber (20 reti) della Primavera del Napoli e alla ricerca di spazio tra i professionisti dopo l’ottimo Europeo Under 19 con l’Italia.”