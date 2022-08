Fiorentina-Napoli, Gollini: “È mancato solo il gol”

Il portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del pareggio contro il Napoli.

L’estremo difensore Pierluigi Gollini è intervenuto subito dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli. Allo Stadio Artemio Franchi la gara si è infatti conclusa a reti bianche. Nonostante ciò Gollini afferma che la Fiorentina ha disputato una buona gara, commentando anche la sua parata sul tiro di Giacomo Raspadori.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Il tiro di Raspadori era un bel rasoterra, per fortuna ero posizionato bene e l’ho parato. La partita è stata bella, potevamo fare anche gol perché entrambe abbiamo attaccato. Siamo stati bravi anche dietro: è la terza partita che non prendiamo gol e sono felice. Per portare il risultato a casa è mancata solo la rete ma ci saranno altre partite in cui saremo migliori.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il giovane Ambrosino nel mirino del Bari

Napoli, Ronaldo ha dato l’ok per l’affare: si aspetta lo United

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chef denuncia, in cucina per 200 euro al mese