Napoli, Ronaldo ha dato l’ok per l’affare: si aspetta lo United

Emergono nuovi dettagli circa la trattativa su Cristiano Ronaldo che vede impegnati il Napoli ed il Manchester United.

Cristiano Ronaldo è stato di recente più volte accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo sarebbe infatti in contatto con il Manchester United per una trattativa che riguarda anche l’attaccante Victor Osimhen.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle ultime novità della questione ed afferma che l’attaccante portoghese avrebbe già dato il suo ok. Adesso la decisione spetterebbe al club inglese.

“Si può fare. Nel senso che non è detto che Cristiano Ronaldo giocherà con il Napoli, ma i presupposti per realizzare un colpo che avrebbe del clamoroso si stanno componendo. Il deus ex machina dell’operazione è Jorge Mendes che sfa facendo di tutto per riportare in Italia, un anno dopo, il suo assistito più importante, che vuole ad ogni costo giocare la prossima Champions. Il potente procuratore sta gestendo un’operazione complessa con un last-minute clamoroso, esattamente come quello dell’agosto scorso che segnò il divorzio tra la stella portoghese e la Juventus.”

