Vigorito: “Bello il gemellaggio virtuale tra le tifoserie. Vinca il migliore”

Vigorito sul match di domenica col Napoli

Notizie calcio Napoli – Oreste Vigorito, presidende del Benevento, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del prossimo match del Benevento col Napoli. Di seguito le sue parole:

“Deve essere una festa dello sport, anche se i tifosi non ci saranno se non pochi. Molti napoletani sono simpatizzanti dei nostri colori. Inzaghi vs Gattuso? Il bello del calcio, per questo ci si appassiona. Voglio evidenziare, però, ancora di più, la passione e l’amicizia delle due tifoserie. Vinca il migliore ma la cosa più bella è l’atmosfera di questo gemellaggio virtuale. Siamo piccoli ma cresceremo, lo abbiamo dimostrato anche con la Roma. Proveremo a vincere, magari scappa una sorpresa: non possiamo arrenderci prima. Con i tifosi allo stadio sarebbe stata una bella festa: il trasporto emotivo fa sempre la differenza”.

