Venerato: “Rinnovo Gattuso, incontro decisivo prima di Natale, eliminate le clausole”

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato riguardo il rinnovo del tecnico Rino Gattuso:

“Giuntoli pochi minuti fa ha confermato ottimi rapporti tra Gattuso con società e spogliatoio. Prima di Natale ci sarà un vertice decisivo tra Gattuso, De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli. Il Napoli vuole andare avanti con Gattuso con un rinnovo di 2 o 3 anni, eliminando le clausole che quest’estate hanno impedito al tecnico di rinnovare. Giuntoli sta mediando tra Gattuso e De Laurentiis per arrivare a dicembre e ottenere il rinnovo, c’è molto ottimismo. Le cifre sono importanti, dipenderà anche dell’andamento della squadra e gli obiettivi che si raggiungeranno. Gattuso vuole firmare senza clausola, non ha mai fatto un problema economico e non ha mai voluto sentire le cifre”.

