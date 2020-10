Coronavirus, lockdown in Campania, De Luca: “A breve chiusura totale, fatte salve alcune categorie”

Lockdown in Campania, l’annuncio di De Luca

Coronavirus, lockdown in Campania, arriva l’annuncio sui social di Vincenzo De Luca. Presto l’ufficialità:

“#CORONAVIRUS: i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”.

