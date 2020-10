Napoli-Az, le pagelle del Mattino: “Gattuso 5.5, squadra sterile e senza grinta”

Piovono le critiche su Gattuso dopo la sconfitta contro l’Az Alkmaar

Gennaro Gattuso è nell’occhio del ciclone, la sconfitta all’esordio in Europa League non è andata giù e per lui piovono insufficienze nelle pagelle dei quotidiani, uno su tutti Il Mattino.

Ecco il voto assegnato all’allenatore azzurro:

5,5 GATTUSO

Solo tre cambi rispetto al campionato perché il messaggio era chiaro: questa è l’Europa, guai a sottovalutare i rivali. La risposta è stata nelle gambe dei big: due prove ad alta intensità a distanza ravvicinata non sono nelle corde azzurre. Almeno adesso. È mancata anche la grinta, ma certo il catenaccione (prevedibile) non poteva essere spezzato con uno sterile fraseggio.

Napoli sconfitto dall’AZ: il dubbio amletico di Gattuso

