Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali delle due compagini

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Fiorentina in occasione della terza giornata di campionato.

Tra meno di un’ora Napoli e Fiorentina scenderanno in campo per disputare la terza sfida di questa stagione di campionato ed a tal proposito sono state rese note le formazioni ufficiali. Sembra essere dunque tutto pronto per il match che inizierà alle ore 20:45 ed andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi.

Di seguito le scelte dei due allenatori:

Fiorentina – 4-3-3: Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Ikone, Jovic, Sottil.

Napoli – 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Spezia, cori contro Napoli durante la gara con il Sassuolo

Belotti è un nuovo giocatore della Roma: le sue prime parole

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chef denuncia, in cucina per 200 euro al mese