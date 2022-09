Anguissa: “Dimentichiamo il Liverpool, non sarà una gara facile”

Frank Anguissa parla alla vigilia di Rangers-Napoli

Il Napoli si appresta ad affrontare al sua seconda avversaria europea dopo la vittoria in casa contro il Liverpool. Frank Anguissa presenta la sfida in Champions League contro i Rangers in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Sarà una gara molto difficile, ma devo essere chiaro, siamo qua per vincere. Non sarà facile, loro sono una squadra forte e giocano in casa. Dobbiamo dimenticare la gara con Liverpool, essere mentalizzati”.

Contro il Liverpool una delle tue migliori gare in carriera? “Sicuramente è stata una grande gara, era la mia prima in Champions League. Ma bisogna sempre pensare alla squadra, se io gioco bene e la squadra vince va bene”.

È cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno nella tua partecipazione alla fase offensiva? “Non è cambiato molto, posso segnare ma ci sono anche gli attaccanti che possono fare gol. A me interessa solo vincere, questo è importante”.

L’errore da non commettere? “Ho visto dei video, il clima è incredibile ma siamo pronti. L’importante è non pensare che siamo qui per vincere e sarà facile, loro sono una grande squadra e dobbiamo rispettarli. Non possiamo pensare sarà una partita facile, tutto può succedere”.

Sull’assenza dei tifosi napoletani: “Sarà difficile, ma loro sono sempre con noi e ci spingono sempre. Dobbiamo lasciare tutto in campo, che i tifosi siano qui o in Italia restano sempre nei nostri cuori”.

È il momento migliore della tua carriera? “Per essere calciatore bisogna lavorare e migliorarsi ogni giorno. Non posso dire se questo sia il momento migliore della mia carriera, bisogna sempre lavorare”.

