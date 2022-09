Spalletti: “Champions come la vigilia di Natale, servirà gara di livello”

Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia di Rangers-Napoli

Il Napoli si appresta ad affrontare la sua seconda avversaria europea dopo la roboante vittoria per 4-1 al Maradona contro il Liverpool. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha commentato a Sky Sport prima la partita di Champions League di domani in casa dei Rangers a Glasgow.

Queste le sue parole:

“Ci sarà qualcosa in più nella partita, siamo in uno stadio mitico dove riescono a trasferire l’entusiasmo ai calciatori. Facendo l’analisi video abbiamo valutato solo partite che ultimamente hanno giocato in trasferta, qui saranno tutta un’altra squadra. Il pubblico qui trasmette una voglia differente. A causa della situazione non avremo i mille tifosi che erano pronti a venire qui, ma sono sicuramente tutti pronti a spingerci davanti alla tv”.

Formazione? “Se devi metterla sulla lotta e basta diventa difficile. La chiave è sempre di tenere la palla bene quando ce l’hai, facendoli correre a vuoto. Senza palla fai molta più fatica che con. Sono convinto che i miei calciatori vogliano mostrare di essere su questi livelli, sanno che ogni pallone può determinare la partita”.

Sente di fare meno fatica di un anno fa? “Dedico tutto il tempo che ho alla squadra e al lavoro, chiaramente ho una conoscenza maggiore di squadra e giocatori. La disponibilità e la passione sono totali, il giorno prima della Champions per me è sempre la vigilia di Natale”.

I giocatori hanno percepito l’importanza? “In generale le partite passano per non ripassare più e capita anche di non giocare in Champions un’altra volta. Corretto volersela vivere totalmente, poi c’è anche l’ambizione di voler far vedere di essere sul livello di certi campioni. Ricordo che con la Roma ho passato dei bei periodi in Champions, e poi giravo il mondo con la divisa dello Zenit e tutti che ancora mi ricordavano come allenatore della Roma… Certe percezioni le hanno anche i miei calciatori, non avrebbero fatto altrimenti una partita come l’ultima (il 4-1 al Liverpool, ndr)”.

Come sostituire Osimhen? “Qualsiasi squadra ora ti viene prendere al limite dell’area, a volte la pallata sulla prima punta serve e averlo di fisico aiuta. Con lo Spezia volevamo tenerli nella loro metà campo aspettando il momento adatto, domani sera ho bisogno di cose un po’ diverse. Vedremo di scegliere bene, sia Simeone che Raspadori però sanno giocare con la palla sui piedi, il primo semmai è più bravo ad attaccare gli spazi”.

Felice della qualità che esprimete? “Se riusciamo ci piace giocare a calcio, muovere il pallone. C’è Lobotka che è bravissimo a uscire dalle pressioni anguste in mezzo al traffico. Kvaratskhelia ha grandissima tecnica, qualità ed è bravissimo nel calciare verso la porta. In queste partite e nel campionato serve la fase difensiva e quando si fanno troppi complimenti, poi i giocatori si dimenticano di essere a totale disposizione anche negli atteggiamenti”.

