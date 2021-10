Napoli-Torino: Belotti verso il ritorno da titolare

Juric potrà contare sul “Gallo” per il match al Maradona

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Napoli-Torino, che si giocherà domenica ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Juric, allenatore dei granata, per l’occasione recupera Andrea Belotti.

Questo è quanto si legge:

“Andrea Belotti può essere la sorpresissima al fischio di inizio, ma logica ed esperienza portano a ritenere che il Gallo possa tornare utile nella seconda parte della sfida. Una pura questione di tenuta atletica, ovvio.

Juric non vede l’ora di poterlo schierare a pieno regime perché Belotti incarna il giocatore ideale per il suo modo di concepire il calcio: sempre in movimento, sempre battagliero, con in testa sempre l’obbiettivo del gol”

