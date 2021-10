Osimhen, alcune disavventure hanno posticipato il rientro a Napoli

Victor Osimhen, alcune disavventure hanno posticipato il suo rientro a Napoli.

Secondo l’edizione, in edicola oggi, del Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen a causa di alcune vicende poco fortunate, ha dovuto posticipare il suo rientro a Napoli. Difatti, sembrerebbe che il nigeriano sia sbarcato nella città partenopea, solamente ieri nel tardo pomeriggio. Si è sottoposto al tampone come da regolamento, ha colloquiato con Giuntoli e Spalletti, assaporando di nuovo l’atmosfera del centro di Castel Volturno. Da questa mattina è a completa disposizione per rientrare in campo con i propri compagni e preparare la sfida con il Torino.

