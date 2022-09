UFFICIALE – Monza, Stroppa è stato esonerato: il comunicato

Il tecnico Giovanni Stroppa è stato ufficialmente esonerato: ad annunciarlo un comunicato da parte dell’ AC Monza.

È ufficiale: Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Monza. La notizia del suo esonero era già nell’area: si attendeva solo il comunicato ufficiale arrivato pochi minuti fa. Nelle sei giornate di campionate fin ora disputate il club ha portato a casa ben cinque sconfitte, tra cui il netto 4-0 contro il Napoli, ed un solo pareggio. Attualmente il club occupa dunque l’ultimo posto della classifica con un solo punto collezionato.

La Società lombarda fa dunque sapere che ha sollevato il tecnico dal suo incarico, ringraziandolo comunque per il percorso compiuto. Di seguito il comunicato ufficiale del Monza:

“AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro.”

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ — AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022

Fonte foto: Facebook, AC Monza

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Zielinski, perché ha rifiutato il West Ham

Rangers-Napoli: Raspadori o Simeone? Il Cholito sembra favorito

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, settimana corta? Non per risparmio energetico