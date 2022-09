Marino: “Polemiche Juve-Salernitana? Il var va limitato”

Il Var è già sotto i riflettori dopo poche giornate dall’inizio del campionato

L’utilizzo del var in Juventus-Salernitana ha scatenato aspre polemiche. Ancora una volta la tecnologia (o almeno il suo utilizzo) finisce sotto accusa. A tal proposito ha parlato Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, a Radio CRC.

Queste le sue parole:

“Sono passate poche giornate dall’inizio del campionato e anche se il trend è chiaramente positivo è anche presto per dare giudizi. Non dobbiamo auto lodarci troppo nonostante tutto il club sia ottimista in vista delle prossime stagioni. Var? Quello che è successo a Torino mi ha sorpreso. Con il fuorigioco la questione era sempre stata automatica. In contemporanea c’è stata anche la svista sul tocco di Bonucci.

Io mi sono lamentato dopo Milan-Udinese, perché penso che bisogna limitare l’uso del video. Non si può far cambiare idea a un arbitro se non c’è una prova evidente che non abbia valutato l’episodio in prima persona. Mondiale? Sarà un campionato all’argentina, due in un anno. Poi ci sarà il mercato aperto nel corso della sosta mondiale, quindi penso che alla ripresa molte squadre verranno rivoluzionate. Saranno una stagione e un torneo strani”.

