La Spezia, cori contro Napoli durante la gara con il Sassuolo

Durante la sfida di ieri tra Spezia e Sassuolo alcuni tifosi della squadra di casa hanno intonato cori discriminatori contro Napoli.

Nella giornata di ieri c’è stato ancora una volta un episodio di cori discriminatori contro Napoli, in particolare l’episodio è accaduto a La Spezia. Il club ligure ha ospitato il Sassuolo per la terza giornata di campionato, la sfida è terminata per 2-2 ma nel corso di essa alcuni tifosi della squadra di casa si sono resi protagonisti dello spiacevole episodio.

A commentare la vicenda ci ha pensato l’ex capo della Procura della Federcalcio Giuseppe Pecoraro le cui parole sono state riportate dall’ANSA:

“Apprendo con dispiacere che anche al ‘Picco’ di La Spezia durante la partita con il Sassuolo sono stati ascoltati cori razzisti contro Napoli e i napoletani. L’accaduto è ancor più grave perché nella gara non era impegnata la squadra del Napoli. “Vanno presi provvedimenti di altra natura. Oltre alla solita solidarietà delle istituzioni che si manifesta in queste circostanze, propongo che non solo siano irrogate sanzioni disciplinari esemplari, ma anche che il sindaco di La Spezia con il presidente della squadra, nel prendere le distanze, facciano qualcosa di concreto: assumano iniziative che esaltino sotto il profilo culturale e sportivo la grandezza di Napoli e del suo popolo, da mostre a convegni, così come riconosciuta in tutto il mondo: le iniziative prese potrebbero attenuare le pene. Basta con gli ignoranti, o forse è invidia?..”

