Ronaldo al Napoli e Osimhen al Manchester United: prossima settimana decisiva

La clamorosa operazione tra Napoli e Manchester United, pensata da Jorge Mendes, resta in piedi: Cristiano Ronaldo al Napoli in prestito (e con compartecipazione dell’ingaggio), Victor Osimhen al Manchester United per 140 milioni. Ecco quanto scrive il quotidiano Repubblica:

“La maxi offerta d 140 milioni del Manchester United arriverà, all’inizio della prossima settimana”

